Flamengo x Grêmio (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Após garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, o Flamengo volta a campo nesta sexta-feira (24). Assim, a equipe rubro-negra mede forças com o Grêmio, às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro.

Dessa forma, o Rubro-Negro soma 22 pontos, na quinta colocação, e tenta se aproximar do líder Corinthians, que tem 28. O Imortal Tricolor, por sua vez, tem 17, três atrás do arquirrival Internacional, que ocupa a oitava posição.

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Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (24) terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Flamengo

A equipe chega com moral após a classificação sobre o 3B da Amazônia, na Copa do Brasil. No entanto, o técnico Celso Silva tem uma dúvida no setor ofensivo para o confronto válido pela 13ª rodada, visto que Fabi Simões e Laysa disputam uma vaga entre as titulares. Nesse sentido, na pausa para a Copa do Mundo, as meninas disputaram a Ladies Cup e perderam para o Palmeiras.

Como chega o Grêmio

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Imortal Tricolor terá todo elenco à disposição. Assim, a técnica Jéssica de Lima poderá contar com as atacantes Giovaninha e Gisele e a goleira Lucilene, que treinaram normalmente. Por fim, a competição conta com 18 equipes, sendo que as oito melhores avançam às quartas de final, enquanto as duas últimas descem para o Brasileirão Série A2.

FLAMENGO x GRÊMIO

Campeonato Brasileiro Feminino – 13ª rodada

Data-Hora: 24/7/2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Kaylane; Fabi Simões (Laysa), Mariana e Fernanda. Técnico: Celso Silva.

GRÊMIO: Lucilene; Mónica Ramos, Rodríguez e Allyne (Day Silva); Dani Barão, Bia Santos (Amanda Brunner), Camila Pini e Camila Arrieta; Giovaninha, Gisele e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Árbitro: Cassia Franca De Souza (DF)

Assistentes: Naiara Mendes Tavares (RJ) e Gabrielle da Silva Felizardo (RJ).

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