Com Danilo, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Vitória

O Botafogo divulgou os relacionados para o jogo desta quinta-feira (23/7) contra o Vitória, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. E há notícia boa para o torcedor glorioso: Danilo consta na lista do técnico Franclim Carvalho.

Dessa forma, caso entre em campo nesta quinta, ele chegará a 13 partidas pelo Botafogo no Brasileirão, o que o impedirá de atuar no certame por outra equipe. Isso, evidentemente, frustra os planos do Palmeiras, principal interessado na contratação do volante. Mais cedo nesta quinta, aliás, o clube carioca recusou proposta dos paulistas pelo craque.

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Outras novidades ficam por conta de quatro reforços. Os goleiros Warleson e Gabriel Batista, afinal, constam na lista, com um deles provavelmente começando o jogo e dando início a uma nova fase na meta alvinegra. Na defesa, Lucas Monzón e Paulinho também estão lá. Enquanto o primeiro é zagueiro, o segundo é lateral-esquerdo.

Após se ausentar contra o Santos, na última quinta-feira (17/7), em jogo que marcou o retorno do Botafogo aos compromissos oficiais após a paralisação para a Copa do Mundo, o atacante Arthur Cabral está de volta. Ferraresi, por outro lado, cumpre suspensão e fica fora da partida contra o Vitória. Domingos Andrade, volante contratado junto ao Porto (POR), só foi registrado nesta quinta, o que faz com que só possa atuar contra o Cruzeiro, no domingo (26/7), pela 20ª rodda.

Confira os relacionados do Botafogo

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