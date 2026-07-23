Fora de casa, Benfica perde jogo de ida da qualificação para a Liga Europa

Depois de jogar a Uefa Champions League na última temporada, o Benfica está em busca de uma vaga na fase de liga da Uefa Europa League. No entanto, o caminho não começou positivo para os Encarnados. Nesta quinta, fora de casa, o time português foi derrotado pelo St. Gallen, da Suíça, por 2 a 1, pela segunda fase classificatória da Liga Europa.
Com o resultado, o Benfica terá que vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar para a terceira fase eliminatória – a última antes da classificação, de fato, para a fase de liga da Uefa Europa League. Caso não consiga reverter, o Benfica vai ser “rebaixado” para a terceira fase eliminatória da Uefa Conference League.
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O St. Gallen colocou o Benfica em apuros desde cedo na partida. O time suíço teve, pelo menos, duas boas chances de abrir o placar logo no início de jogo, quando Aliou Baldé perdeu oportunidades de balançar as redes. E foi justamente Baldé que colocou o St. Gallen em vantagem no Kybunpark, na Suíça. Aos 37 do primeiro tempo, o atacante recebeu pela ponta esquerda, bateu forte praticamente sem ângulo, mas o goleiro Trubin aceitou.
O gol sofrido acordou o Benfica na partida, e os Encarnados buscaram o empate ainda no primeiro tempo. Aos 44, Pavlidis descolou um belo passe entre as linhas da zaga do St. Gallen e encontrou Rafa Silva sozinho. O atacante invadiu a área e tocou no canto do goleiro Ati Zigi, que nada conseguiu fazer para evitar o empate.
Na etapa final, contudo, o St. Gallen conseguiu marcar o gol que deu a vitória e a vantagem de jogar pelo empate no duelo decisivo da próxima semana no Estádio da Luz. Na bola aérea, a defesa do Benfica vacilou e deixou Tom Gaal sozinho na segunda trave. O zagueiro testou por baixo de Trubin, que dessa vez não teve culpa no gol dos suíços.
Sendo assim, Benfica e St. Gallen voltam a se encontrar na próxima quinta-feira (30), no Estádio da Luz, às 16h (de Brasília), por uma vaga na terceira fase eliminatória da Liga Europa. Quem for “eliminado”, vai jogar a eliminatória da Conference League.
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