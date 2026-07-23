Barcelona confirma lesão de De Jong e perde volante por meses

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira (23) que Frenkie de Jong sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito. Com a lesão, o meio-campista ficará afastado dos gramados por algumas semanas, e o técnico Hansi Flick terá um importante desfalque para o início da temporada.

LEIA MAIS: Manchester City anuncia Elliot Anderson por R$ 787 milhões

O diagnóstico foi definido após novos exames realizados pelo jogador. De Jong se machucou durante a Copa do Mundo de 2026, mas seguiu defendendo a seleção da Holanda depois de receber a informação de que o problema era considerado leve e não se agravaria caso continuasse em campo. Ainda na semana passada, ele se apresentou ao centro de treinamentos do Barcelona reclamando de dores no joelho, o que levou à realização de novos testes.

O clube catalão não informou oficialmente o tempo de recuperação, mas a imprensa espanhola estima que o volante ficará fora de ação por, no mínimo, quatro meses.

Em uma publicação nas redes sociais, De Jong explicou como a situação evoluiu.

“Durante a Copa do Mundo, machuquei o joelho. Depois dos primeiros exames, os médicos me disseram que era uma lesão pequena e que não pioraria se eu continuasse jogando. O único desafio era suportar a dor”, disse.

O holandês contou que só descobriu a gravidade do problema após retornar ao Barcelona.

“Quando voltei ao clube para fazer novos exames, ficou claro que a lesão era mais séria do que imaginávamos”, completou.

De Jong não passará por cirurgia

Apesar do susto, o jogador de 29 anos não precisará passar por cirurgia. Ainda assim, o episódio representa mais um problema físico para o meia, que convive com lesões nas últimas temporadas. Há dois anos, problemas recorrentes no tornozelo o impediram de disputar a Eurocopa. Já na temporada passada, uma lesão muscular na coxa o deixou quase dois meses afastado, justamente entre fevereiro e abril, período decisivo do calendário.

Por fim, mesmo sem um de seus principais nomes no meio-campo, o Barcelona não pretende buscar reforços no mercado. Isto porque o elenco conta com diversas opções para a posição, como Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo e Marc Bernal, além de Eric García e Andreas Christensen, que também podem atuar no setor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.