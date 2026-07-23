Cruzeiro x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Com a volta do Campeonato Brasileiro Feminino depois da pausa para a Copa do Mundo, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (24). Afinal, a Raposa recebe o Tricolor às 21h30 (de Brasília), na Arena Jacaré, pela 13ª rodada da competição nacional.

Dessa forma, as Cabulosas somam, no momento, 21 pontos, em sétimo. As Soberanas, por sua vez, estão em terceiro lugar, com 26 pontos, dois atrás do líder Corinthians.

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Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (24) terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa necessita voltar a vencer na temporada. Afinal, perdeu por 2 a 1 , de virada, pra o Fluminense, e deu adeus à Copa do Brasil Feminina, que irá para a fase quartas de final. Em sétimo, com 21 pontos, o time precisa dos três pontos para se consolidar no G8, zona de classificação para a segunda fase do campeonato.

O técnico Jonas Urrias não poderá contar com a atacante Milene e a lateral-direita Paloma Maciel. Assim, a tendência é que Ketlin e Letícia Alves disputem uma vaga entre as titulares.

Como chega o São Paulo

Com a melhor defesa da competição (sofreram apenas oito gols), as Soberanas chegam com moral depois de terem eliminado o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesse sentido, o foco é seguir na cola do líder Corinthians, já que a diferença é de apenas dois pontos. O arquirrival enfrenta o Vitória, que está na luta contra o rebaixamento, nesta rodada.

Por fim, Camilinha ainda não está 100% fisicamente, o que deve promover novamente a entrada de Karla Alves no meio de campo tricolor. Na frente, a dupla tende a ser Crivelari e Isa, com Milena Carioca como opção no banco de reservas.

CRUZEIRO X SÃO PAULO

13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 24/07/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Jacaré, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Ketlin, Taianara, Vitória Calhau e Gisseli; Pri Back, Letícia Bedoya, Marília e Vanessinha; Bianca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urrias

SÃO PAULO: Carla; Bruna Calderan, Tayla, Rafa Soares e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline e Serrana; Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Deborah Cecília Cuz Correia (PE)

Auxiliares: Caroline Costa Silva (MG) e Luciana Oliveira Eleoteria Rodrigues (MG)

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