Em jogo eletrizante, Bragantino e Palmeiras empatam pela semifinal do Brasileirão Sub-20

Em confronto eletrizante, Red Bull Bragantino e Palmeiras empataram por 3 a 3 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, realizado no Cícero de Souza Marques. Koné (contra), Gabriel Lopes e Thalyson fizeram os gols do Massa Bruta, enquanto Pimenta, Vinícius e Luccas Ramon estufaram a rede para os visitantes.
Nesse sentido, o confronto de volta está marcado para o dia 30 (quinta-feira), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. Quem avançar à decisão terá pela frente o vencedor do duelo entre Vasco e Santos.
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Equilíbrio em Bragança
Nos primeiro quarenta e cinco minutos, o jogo foi bastante movimentado. Afinal, logo aos 4′, o zagueiro Pimenta, do Palmeiras, aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou para abrir o placar.
Logo aos 15′, o Massa Bruta deixou tudo igual. Ryan cobrou uma falta em direção a área e, por uma falta de comunicação, Koné colocou a bola contra o próprio patrimônio.
Tudo igual no placar
Na volta do intervalo, os donos da casa foram certeiros e tiraram a igualdade do placar. Gabriel Lopes fez o cruzamento e mandou para direto para as redes, ao recolocar o Massa Bruta na frente. Em seguida, aos 19′, o Palmeiras voltou a buscar o empate, quando Vinícius aproveitou a cobrança de falta, por baixo, de Felipe Teresa.
Por fim, o Bragantino fez o terceiro. Thalyson recebeu uma boa bola na entrada da área e bateu cruzado. Contudo, o Alviverde foi buscar o empate aos 43′, com Luccas Ramon, de cabeça.
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