David Luiz é titular, mas Pafos perde para o Hajduk Split na Liga Europa

O Pafos largou em desvantagem na disputa por uma vaga na fase de liga da Liga Europa. Nesta quinta-feira (24), a equipe cipriota perdeu por 2 a 0 para o Hajduk Split, na Croácia, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição.

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O time comandado por Ricardo Sá Pinto contou com o experiente zagueiro brasileiro David Luiz e o atacante português Pêpê Rodrigues entre os titulares. Mesmo assim, acabou sofrendo os dois gols no segundo tempo. Michele Šego abriu o placar aos 11 minutos, e Dario Melnjak ampliou aos 20, garantindo a vitória da equipe croata, treinada por Gonzalo García, ex-técnico do Arouca.

Agora, a equipe cipriota precisará reverter a diferença no jogo de volta para seguir viva na Liga Europa.

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