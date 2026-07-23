Darwin Núñez pode trocar o Al-Hilal pela MLS

O Atlanta United negocia a contratação de Darwin Núñez. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, nesta quinta-feira (23), o clube da Major League Soccer (MLS) mantém conversas para contratar o atacante uruguaio e também avalia a chegada do suíço Breel Embolo, atualmente no Rennes.

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Embora tenha condições financeiras para realizar as duas contratações, o Atlanta ainda não possui uma vaga disponível para um “Designated Player”, categoria destinada a atletas com salários acima do teto da liga. Esse cenário, porém, deve mudar em breve com a provável saída de Emmanuel Latte Lath, contratação mais cara da história do clube.

O diretor esportivo Chris Henderson confirmou que o atacante ficou fora da última partida contra o Charlotte FC por precaução, já que as negociações para sua transferência estão em estágio avançado.

Darwin Núñez, de 27 anos, está de saída do Al-Hilal após perder espaço no elenco com a chegada de Karim Benzema. Como a liga saudita permite a inscrição de apenas oito jogadores estrangeiros, o uruguaio acabou ficando fora dos planos da equipe.

O atacante ganhou destaque com a camisa do Benfica antes de acertar sua ida ao Liverpool, em 2022, por cerca de 75 milhões de euros. Além disso, no clube inglês, conquistou a Premier League e acumulou 25 gols e 16 assistências em 95 jogos pelo campeonato nacional.

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