Beckham faturou quase R$130 milhões durante pausas para hidratação na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 acabou no último domingo (19) com a Espanha como a grande campeã mundial. No entanto, engana-se quem pensa que foram apenas os espanhóis que saíram felizes do Mundial. Outra pessoa, que sequer entrou em campo, também fez bonito na Copa do Mundo.

David Beckham, ex-jogador da Inglaterra e atualmente um dos donos do Inter Miami, da MLS, foi um dos nomes que mais faturaram financeiramente durante a Copa do Mundo.

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De acordo com o ge, Beckham faturou cerca de US$ 25 milhões (R$ 129 milhões) apenas por ser o rosto de marcas que estamparam as peças publicitárias na TV americana durante as pausas para hidratação nos jogos na Copa.

No ínicio deste ano, segundo a Forbes, Beckham já havia se tornado oficialmente bilionário. De acordo com a revista americana, o ex-jogador tem patrimônio estimado em 1,185 bilhão de libras (R$ 8,15 bilhões na cotação atual).

Aposentado desde 2013, Beckham teve uma carreira rentável em grandes clubes do futebol mundial como Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain, além do LA Galaxy, na MLS. Desde essa época, Beckham era considerado muito midiático e que chamava atenção das marcas. Sendo assim, o ex-jogador virou uma celebridade desde que pendurou as chuteiras.

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