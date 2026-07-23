Giay avança em recuperação e dupla treina sem restrições no Palmeiras

O Palmeiras teve uma boa notícia na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (23), um dia após vencer o Coritiba, por 3 a 1, o Couto Pereira. Ausente da partida, o argentino Giay avançou em sua recuperação e foi a campo na Academia de Futebol.

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O lateral-direito ainda treina separado do grupo por conta de uma entorse no tornozelo. Ele deu um passo significativo no tratamento da lesão, mas ainda é dúvida para o confronto diante do Atlético, no domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitor Roque e Felipe Anderson trabalharam com os companheiros sem restrições. O atacante segue em transição física, enquanto o meia-atacante se recupera de edema na coxa. Eles desfalcaram o time contra o Coxa, mas podem aparecer na lista de relacionados contra o Galo. Paulinho retorna de suspensão e reforça a equipe.

O jogadores que começaram a partida diante do Coritiba fizeram atividades regenerativas na salas de recovery e neurociência. Os demais atletas estiveram no campo do CT para treino tático de enfrentamento.

O Palmeiras realizará ainda mais três treinos até a partida do Brasileirão, incluindo a do dia do jogo. Assim, Abel Ferreira definirá a equipe titular para o duelo.

O Alviverde lidera o Campeonato Brasileiro com 44 pontos, sete a mais que o Flamengo, que tem um jogo a menos. O confronto contra o Atlético ocorrerá no Nubank Park, às 19h30 (de Brasília) do domingo.

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