Atacante do Cruzeiro, Gabriel Pec se pronuncia após fratura na tíbia e não cita Victor Gabriel

Gabriel Pec falou pela primeira vez sobre a grave lesão sofrida na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Internacional, na última quarta-feira (22). O jogador teve uma fratura na tíbia e pode ficar três meses fora de ação. Assim, ele agradeceu pela estreia oficial pela Raposa e comentou a contusão.

“Glória a Deus por tudo! Muito feliz de estrear com Vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta. Obrigado por todas as mensagens de carinho, me sinto muito feliz e amado por todos”.

O atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante o jogo contra o Inter, no Beira-Rio. Ele passou por exames mais detalhados que constataram a grave lesão. Dessa maneira, o atleta passará por cirurgia, que ocorrerá nos próximos dias.

O lance ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo. Gabriel Pec disputava a bola com Victor Gabriel, que deu uma entrada muito dura e acabou acertando a canela do atacante. O jogador ficou caído no gramado, sentindo muitas dores, e teve um sangramento na perna. Logo depois, saiu para a entrada de Bruno Rodrigues.

Inclusive, Pec foi levado diretamente ao vestiário para receber os primeiros atendimentos e levou pontos na perna esquerda. O jogador do Cruzeiro fazia sua primeira partida como titular, após ter algumas oportunidades nos testes realizados durante a intertemporada.

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