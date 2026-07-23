Ronaldinho Gaúcho encontra sósia em vaquejada na Paraíba e cena viraliza

Depois de participar do Show do Intervalo da final da Copa do Mundo de 2026, Ronaldinho Gaúcho já embarcou para mais um compromisso inusitado. Desta vez, o ex-jogador marcou presença em uma vaquejada na cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba, onde, além de atender fãs, conheceu pessoalmente o influenciador Lindomar Santos, conhecido nas redes sociais como “Ronaldinho Paraíba”.

O encontro, divulgado nesta quinta-feira (23), rapidamente repercutiu nas redes sociais. Enquanto Ronaldinho cumprimentava admiradores durante o evento, o sósia se aproximou e recebeu um abraço do ídolo. Logo depois, Lindomar compartilhou o momento e comemorou o encontro.

— Vamos considerar a primeira parte do encontro? Que venham próximas oportunidades. Ansioso por mais — disse Lindomar Santos, o “Ronaldinho Paraíba”, nas redes.

A semelhança entre Lindomar e Ronaldinho começou a chamar atenção ainda em 2016, quando uma foto passou a circular entre amigos. Na época, porém, ele não utilizava redes sociais e a repercussão ficou restrita. Anos depois, em 2025, uma nova imagem viralizou durante uma festa e impulsionou sua fama. Com isso, ele criou o personagem “Ronaldinho Paraíba” e passou a participar de eventos, onde costuma divertir o público e posar para fotos.

Sósia de Ronaldinho Gaúcho “enganou” Wesley Safadão

Além de chamar a atenção do próprio Ronaldinho, Lindomar também surpreendeu Wesley Safadão durante a vaquejada. Natural de São Luís e morador de João Pessoa desde 1985, o porteiro transformou a semelhança com o ex-camisa 10 em profissão. Ao vê-lo, o cantor se aproximou para cumprimentá-lo e não escondeu o espanto.

“Rapaz, tu enganou muita gente”, afirmou Wesley Safadão.

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