Internacional x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência do Campeonato Brasileiro Feminino, o Fluminense visita o Internacional pela 13ª rodada. Assim, o duelo ocorre nesta sexta-feira (24), às 20h (de Brasília), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Dessa forma, a equipe carioca, que, no momento, soma 16 pontos e ocupa a 11ª posição, tenta se aproximar do G8. O Colorado, por sua vez, é justamente o time que está na oitava colocação, com 20.

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Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (24) terá a transmissão do NSports.

Como chega o Internacional

As Gurias Coloradas chegam com moral para o confronto desta sexta-feira (24). Afinal, elas garantiram a classificação nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao derrotarem o Coritiba.

Além disso, o duelo com o time do Alto da Glória marcou o retorno da meia Julia Bianchi, recuperada de lesão. No entanto, ainda não se sabe se a atleta terá condição de iniciar entre as titulares ou ficará como opção no banco de reservas.

Como chega o Fluminense

Da mesma forma que as adversárias, as Guerreiras também avançaram às quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Nesse sentido, elas bateram o Cruzeiro, de virada, no Estádio Luso-Brasileiro e confirmaram a vaga.

Por fim, o foco é voltar a vencer pelo Brasileirão, algo que não aconteceu nas quatro últimas rodadas, para encostar no G8. Caso vença nesta sexta-feira (24), o time carioca encurtará ainda mais a distância para a zona de classificação ao mata-mata.

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Feminino – 13ª rodada

Data e horário: 24/07/2026 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (RS)

INTERNACIONAL: Gabi Barbieri; Aninha, Débora, Sorriso e Soll; Lelê, Pati Llanos (Julia Bianchi) e Darlene; Valéria Cantuário, Caty e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

FLUMINENSE: Kemelli; Keké, Nath Rodrigues, Cotrim e Sorriso; Karina, Driely e Raquel Fernandes; Sochor, Kamilla e Carioca. Técnico: Saulo Silva.

Árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Cássio Pires Dornelles (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)

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