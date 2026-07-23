No G6 da Série B, Fortaleza demite o técnico Thiago Carpini

O Fortaleza anunciou na tarde desta quinta-feira (23) a demissão do técnico Thiago Carpini. O desligamento acontece dois dias após a derrota da equipe por 2 a 1 para o Vila Nova, pela Série B do Brasileirão. O Tricolor de Aço ocupa quinta colocação da competição, com 31 pontos.

O treinador estava na equipe desde o início da temporada. Ele, afinal, chegou no fim de 2025 e conquistou o Campeonato Cearense deste ano de forma invicta. Além disso, os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero também deixam o clube.

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Aliás, o técnico Thiago Carpini dirigiu a equipe em 42 jogos, com 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas. Ele conquistou todas as metas traçadas no início do ano e levou o time, ainda, às oitavas de final da Copa do Brasil.

Carpini se manifesta

O treinador, assim, usou as redes sociais para se despedir do clube. Ele, portanto, agradeceu ao Leão do Pici e destacou entrega e união do time na busca pelos objetivos.

“Hoje encerro um ciclo no Fortaleza. Quero agradecer à diretoria pela oportunidade de representar um clube tão grande, aos atletas pela dedicação diária, a todos os profissionais do staff pelo trabalho e parceria, e ao torcedor, que sempre esteve presente nos momentos mais importantes”, iniciou.

“Levarei comigo, com muito orgulho, as vitórias, a conquista do Campeonato Cearense, as classificações na Copa do Brasil e a boa campanha na Copa do Nordeste. Foram momentos construídos com muito trabalho, entrega e união. Desejo ao Fortaleza um excelente prosseguimento de temporada, com muitas conquistas e sucesso nos desafios que virão. Muito obrigado por tudo”, concluiu.

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