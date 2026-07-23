Palmeiras rejeita proposta de clube italiano por Erick Belé

O Palmeiras rejeitou uma oferta de empréstimo do Parma pelo meia-atacante Erick Belé. Os italianos fizeram uma proposta para ter a joia da base alviverde por uma temporada, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 23 milhões).

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O Verdão prioriza uma venda, mantendo os direitos econômicos, e quer um valor bem superior ao oferecido pelo clube europeu, de acordo com o “Nosso Palestra”. Contudo, também acredita que um empréstimo pode dar mais experiência ao jogador, auxiliando em seu desenvolvimento profissional.

Para a diretoria do Palmeiras, o jogador vale cerca de 20 milhões de euros (R$ 116 milhões). O clube não tem pressa em negociar o jovem, mesmo que uma transferência ajude a bater a meta orçamentária.

Aliás, Erick Belé já iniciou processo para tirar cidadania italiana, o que facilitará uma transferência para a Europa. O jogador tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 584 milhões).

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