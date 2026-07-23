Haaland entra na brincadeira e responde postagem do Bahia nas redes sociais

O Bahia entrou na onda das redes sociais nesta quinta-feira (23) e resolveu brincar com Erling Haaland. No entanto, quem acabou surpreendendo os torcedores foi o próprio atacante do Manchester City. Poucos minutos depois da publicação, o norueguês apareceu nos comentários e respondeu à provocação do clube baiano.

Na postagem, o Tricolor compartilhou uma imagem criada por inteligência artificial que misturava os rostos de Haaland e Ronaldinho Gaúcho. Além disso, a publicação trazia a frase: “O Instagram é ótimo porque podemos postar o Haalandinho Gaúcho e ele vai comentar ‘legal'”.

Como esperado, a brincadeira chamou a atenção do camisa 9. Em seguida, Haaland entrou na publicação e escreveu apenas “Nice”, palavra que significa “Legal” em português. A resposta rapidamente viralizou e movimentou os comentários dos torcedores.

Entre as mensagens, os tricolores aproveitaram o momento para brincar com uma possível contratação do astro. “O homi tá vindo pra ser banco do WJ no Bahia”, escreveu um torcedor. Outros também comentaram: “Seria um bom banco para Alejo Velez” e “Se você vier para o Bahia, a gente perdoa o que você fez para Seleção Brasileira”.

Haaland segue próximo dos torcedores

Desde o fim da Copa do Mundo, Haaland tem reforçado a imagem de jogador acessível nas redes sociais. Enquanto muitos atletas evitam interagir com memes, o atacante costuma responder publicações de torcedores e até compartilhar brincadeiras envolvendo o próprio nome. Recentemente, ele revelou seu meme favorito ao responder um fã com um GIF criado por inteligência artificial em que aparece comendo e se assustando com o próprio reflexo. Assim, o norueguês segue fortalecendo a relação com os fãs por meio do bom humor e da participação ativa nas redes sociais.

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