Zagueiro do Internacional pode ser suspenso até recuperação de Pec

O zagueiro do Internacional, Victor Gabriel, pode sofrer mais consequências, além da suspensão automática, após entrada forte em Gabriel Pec. A Procuradoria do STJD denunciou e solicita que o defensor fique suspenso pelo mesmo período da recuperação da lesão do atacante do Cruzeiro. O pedido estabelece limite máximo de 180 dias de suspensão para o zagueiro colorado.

“Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de cento e oitenta dias”.

LEIA MAIS: Gabriel Pec se pronuncia após fratura na tíbia e não cita Victor Gabriel

Além disso, a procuradoria argumenta que houve uso de força excessiva por parte do defensor. Victor foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê punição entre uma e seis partidas.

Segundo o Cruzeiro, médicos constataram uma fratura na tíbia da perna esquerda.O STJD distribuirá o caso em breve, e a expectativa é que ocorra julgamento em primeira instância na semana que vem.

LEIA MAIS: Victor Gabriel após lesão em Pec: “Jamais foi minha intenção”

O lance

A jogada, aliás, aconteceu no início do segundo tempo, poucos minutos depois da entrada de Victor Gabriel em campo. Desse modo, o defensor atingiu a perna esquerda de Gabriel Pec durante uma disputa de bola e recebeu cartão vermelho direto. Após a revisão do lance, o atacante cruzeirense deixou o gramado com muitas dores e, posteriormente, exames confirmaram uma fratura na tíbia, que exigirá intervenção cirúrgica.

As imagens da partida mostraram Victor Gabriel muito abalado ao deixar o campo. Companheiros do Internacional, atletas do Cruzeiro e o técnico Paulo Pezzolano consolaram o zagueiro. O lance, portanto, repercutiu fortemente no futebol brasileiro e mobilized os departamentos jurídicos de ambos os clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.