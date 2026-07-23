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Zagueiro do Internacional pode ser suspenso até recuperação de Pec

Zagueiro do Internacional pode ser suspenso até recuperação de Pec
Zagueiro do Internacional pode ser suspenso até recuperação de Pec -

O zagueiro do Internacional, Victor Gabriel, pode sofrer mais consequências, além da suspensão automática, após entrada forte em Gabriel Pec. A Procuradoria do STJD denunciou e solicita que o defensor fique suspenso pelo mesmo período da recuperação da lesão do atacante do Cruzeiro. O pedido estabelece limite máximo de 180 dias de suspensão para o zagueiro colorado.

“Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de cento e oitenta dias”.

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Além disso, a procuradoria argumenta que houve uso de força excessiva por parte do defensor. Victor foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê punição entre uma e seis partidas.

Segundo o Cruzeiro, médicos constataram uma fratura na tíbia da perna esquerda.O STJD distribuirá o caso em breve, e a expectativa é que ocorra julgamento em primeira instância na semana que vem.

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O lance

A jogada, aliás, aconteceu no início do segundo tempo, poucos minutos depois da entrada de Victor Gabriel em campo. Desse modo, o defensor atingiu a perna esquerda de Gabriel Pec durante uma disputa de bola e recebeu cartão vermelho direto. Após a revisão do lance, o atacante cruzeirense deixou o gramado com muitas dores e, posteriormente, exames confirmaram uma fratura na tíbia, que exigirá intervenção cirúrgica.

As imagens da partida mostraram Victor Gabriel muito abalado ao deixar o campo. Companheiros do Internacional, atletas do Cruzeiro e o técnico Paulo Pezzolano consolaram o zagueiro. O lance, portanto, repercutiu fortemente no futebol brasileiro e mobilized os departamentos jurídicos de ambos os clubes.

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