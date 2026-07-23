América-MG x Santos (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência do Campeonato Brasileiro Feminino, o Santos visita o América-MG pela 13ª rodada. Assim, o confronto ocorre nesta sexta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Independência, após a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo.

Em momentos opostos, as equipes têm objetivos diferentes nesta reta final da primeira fase. Afinal, o Coelho soma, no momento, apenas seis pontos e está na zona de rebaixamento ao lado do Botafogo. O Peixe, por sua vez, tem 14 pontos, em 12º, a seis do Internacional, atual oitavo colocado.

Leia mais: Neymar treina normalmente, e Santos ganha reforços para enfrentar a Chapecoense

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (24) terá a transmissão da UOL e da Band.

Como chega o América-MG

Com apenas uma vitória na competição, o Coelho tenta reagir nas últimas cinco rodadas da primeira fase da competição. Afinal, tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro fora do Z2 por ter três gols a menos. Para isso, a equipe terá que pontuar diante do Alvinegro Praiano, na Arena Independência, e aproveitar o fator casa.

Dessa forma, a equipe mineira chega com moral por ter vencido o Botafogo, fora de casa, por 3 a 0, na rodada anterior. Como vem do primeiro triunfo no campeonato, o América-MG quer embalar e sacramentar a permanência na A1.

Como chega o Santos

O Peixe vem de um revés por 3 a 0 para o São Paulo, no Clássico San-São. Assim, o intuito é não deixar o G8 se distanciar na reta final da primeira fase, que terá mais cinco rodadas pela frente.

Por fim, a maior artilheira da história das Sereias da Vila, Ketlen, vive um novo momento em sua carreira profissional. Afinal, a atleta está entre as relacionadas pela primeira vez desde o nascimento de seu primeiro filho, Lucca.

AMÉRICA-MG X SANTOS

Campeonato Brasileiro Feminino – 13ª rodada

Data-Hora: 24/7/2026 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Taluane; Duda Nascimento, Maiara, Duda Teixeira e Thaini; Ana Clara, Kaylaine e Laís; Lana, Dani Ortolan e Pâmella. Técnico: Jorge Victor

SANTOS: Taty Amaro; Isa Cardoso, Ana Alice, Rafa Martins e Larissa Vasconcelos; Suzane Pires, Eudimilla e Katrine; Laryh, Evelin Bonifácio e Carol Biana. Técnico: Marcelo Frigerio

Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Assistentes: Juliana Nascimento da Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.