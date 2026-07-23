Otamendi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Nicolás Otamendi encerrou oficialmente sua trajetória pela seleção argentina. Aos 38 anos, o zagueiro disputou sua última partida com a camisa da Albiceleste na final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha por 1 a 0. Mesmo sem conquistar o bicampeonato mundial, o defensor se despediu com uma mensagem emocionante publicada nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

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Ao longo da carreira pela seleção, Otamendi somou 139 partidas, marcou oito gols e conquistou quatro títulos, entre eles a Copa do Mundo de 2022. Na despedida, relembrou o sonho de representar a Argentina e destacou o orgulho de ter defendido o país.

“Desde criança, sonhava em vestir a camisa da seleção. Foi o maior privilégio que o futebol me proporcionou. Sempre entrei em campo com orgulho, responsabilidade e dando tudo o que tinha”, escreveu.

O zagueiro lamentou o resultado da final, mas afirmou que deixa a seleção com a consciência tranquila.

“O destino quis que minha despedida fosse em uma final de Copa do Mundo. Não era o desfecho que imaginávamos, mas saio de cabeça erguida, sabendo que esse grupo lutou até o último instante. Nunca deixei de acreditar e jamais economizei esforços por essa camisa”, declarou.

Vários agradecimentos

Otamendi também agradeceu o apoio da torcida argentina e o papel da família durante toda a carreira.

“Obrigado aos torcedores pelo carinho incondicional. Cada bandeira, cada canto e cada demonstração de apoio fizeram a diferença. Também agradeço à minha família, que esteve ao meu lado em todos os momentos, dividindo sacrifícios, dificuldades e conquistas.”

Além disso, antes de encerrar a mensagem, o defensor deixou um recado para a nova geração da seleção.

“Continuem acreditando. Haverá derrotas difíceis, mas essa camisa recompensa quem a veste com humildade, dedicação e amor. Mas, tenho certeza de que os próximos capítulos da história da Argentina serão escritos por vocês.”

Um post compartilhado por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Por fim, após encerrar seu ciclo na seleção, Otamendi volta as atenções para o River Plate, clube pelo qual poderá estrear já neste sábado, poucos dias depois do fim da Copa do Mundo.

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