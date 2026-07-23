Atlético negocia a contratação de atacante do Chelsea

O Atlético iniciou negociações para tentar contratar o atacante Deivid Washington, do Chelsea. O Galo deseja o jogador por empréstimo de uma temporada, em conversas que já ocorrem há cerca de 20 dias.

Por conta de dificuldades financeiras, o clube mineiro tem buscado jogadores em fim de contrato ou por empréstimo para encorpar o elenco comandado por Eduardo Domínguez. As tratativas são vistas como improvável de ocorrer, pois os ingleses veem com bons olhos apenas uma venda em definitivo, de acordo com o “ge”.

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Afinal, na Inglaterra, há um limite de jogadores emprestados por ano e de atletas cedidos ao mesmo tempo. Por este motivo, a diretoria do Chelsea não deseja ceder o atacante de forma temporária.

Atlético busca um novo centroavante

A carência por um camisa 9 foi destacada pelo técnico Eduardo Domínguez na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena MRV, na última terça-feira (21). O Atlético busca um jogador de referência na área para disputar posição com Cassierra.

“Estamos tentando trazer algum centroavante, mas sabemos que é muito difícil. São jogadores que são de muito investimento. Já sabemos como é a situação do clube, que já fez investimentos na janela de janeiro. Não podemos usar uma partida só para criticar os atacantes. Criamos muitas situações de gol, não pudemos finalizar da melhor maneira. Temos que ter tranquilidade de saber… não estaria tranquilo se não tivesse chances de gol”, disse o treinador.

Deivid Washington chegou ao Chelsea em 2023, comprado junto ao Santos por 15 milhões de euros (R$ 79 milhões). O atacante tem contato até agosto de 2030.

O jogador passou pelo sub-21 dos Blues em 2024. Com bom desempenho, ele atuou em duas partidas pela equipe principal na Premier League e uma na Copa da Inglaterra. Apesar disso, não teve espaço no Chelsea e retornou por empréstimo ao Santos em 2025, com os brasileiros arcando com 100% dos salários.

Contudo, Deivid Washington ficou somente até setembro, quando os londrinos pediram a sua volta por conta do limite de empréstimos. No Peixe, atuou em 22 partidas, com apenas dois gols marcados.

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