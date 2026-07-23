Xsports garante direitos da Premier League Russa para a TV aberta

A Xsports anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da Premier League Russa para a TV aberta. O contrato terá duração de duas temporadas, abrangendo as edições 2026/2027 e 2027/2028, e prevê a exibição de três jogos por rodada.

A estreia na programação da emissora ocorrerá já nesta sexta-feira (24), quando CSKA Moscou e Baltika Kaliningrado se enfrentam às 13h45 (horário de Brasília). No sábado (25), o duelo entre Spartak Moscou e Rodina Moscou terá a transmissão, às 14h45.

“A chegada da Russian Premier Liga à nossa programação amplia o acesso ao futebol internacional, levará ao público uma competição de qualidade, de modo acessível e com atletas brasileiros que estiveram na última Copa do Mundo. É uma oportunidade de aproximar o torcedor de uma liga relevante”, explica Thiago Garcia, VP de marketing de relacionamento da Xsports.

A Russian Premier Liga vem consolidando sua identidade competitiva ao longo das últimas décadas. Além disso, conta com times de tradição, como Zenit, CSKA Moscou, Spartak Moscou, Lokomotiv Moscou, Dynamo Moscou e Krasnodar. O Zenit, aliás, conta com nove brasileiros em seu elenco. Douglas Santos, lateral esquerdo e capitão do time, defendeu a Seleção na última Copa do Mundo, assim como o atacante Luiz Henrique. O zagueiro Nino e o volante Wendel são outros brasileiros de destaque no time.

Nova política

Este, aliás, é o primeiro movimento da Xsports em sua nova política de direitos esportivos internacionais. Recentemente, a emissora não renovou o acordo de sublicenciamento mantido com o Grupo Disney, encerrando a exibição de competições como Premier League, EFL Championship, LaLiga, Copa do Rei, Serie A, Liga Portugal e Copa da Alemanha.

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