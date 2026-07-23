Chelsea leva campanha ao Rio e lança nova camisa com MC Cabelinho e MD Chefe

O Chelsea deixou Londres e escolheu o Rio de Janeiro para apresentar a nova linha de camisas destinada aos torcedores. Além disso, o clube lançou, nesta quinta-feira, a campanha do segundo uniforme da temporada 2026/27, divulgada um dia após o anúncio oficial da camisa. A ação reuniu nomes de destaque do funk e do rap carioca, como MC Cabelinho e MD Chefe.

Dessa forma, o clube gravou o vídeo da campanha “Não Podem Nos Domar” na Rocinha, em referência ao leão, mascote do Chelsea. Nos últimos meses, a equipe inglesa intensificou a produção de conteúdos voltados ao público brasileiro nas redes sociais, movimento que ganhou ainda mais força com o protagonismo de João Pedro e Estêvão no elenco.

Inicialmente, as gravações aconteceram na famosa laje que viralizou nas redes sociais e atrai turistas interessados em registrar imagens com drones. O local serviu como um dos principais cenários da campanha.

Em seguida, a produção seguiu para uma quadra esportiva pintada de azul e personalizada com o escudo do Chelsea. No espaço, os artistas apareceram vestindo a nova camisa e participaram das fotos oficiais de divulgação.

Além de MC Cabelinho e MD Chefe, a campanha também contou com as participações de Chefin, Menor K, Visionare e Trak, reforçando a ligação do clube com a cultura urbana do Rio de Janeiro.

A iniciativa fortalece a estratégia do Chelsea de ampliar sua presença no mercado brasileiro e estreitar a conexão com os torcedores do país por meio de ações culturais e de grandes nomes da música nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook