Neymar rebate críticas após jogar pôquer: “Vai cuidar da sua vida”

Ausente na goleada do Santos contra a Universidad Central, na última terça-feira (21), pela Sul-Americana, Neymar rebateu as críticas que recebeu por estar em um campeonato de pôquer durante a partida.

Em um vídeo publicado no Instagram, o craque ironizou os comentários por jogar pôquer. Neymar relatou sua rotina durante a partida, reforçando que treinou normalmente e perguntou se poderia seguir realizando a atiividade que está fazendo no CT Rei Pelé.

“Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado poker. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida”, ressaltou.

Neymar participou do BSOP wWnter, a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de pôquer, em São Paulo. Na quarta-feira (22), a comissão técnica deu nova folga, e o jogador voltou ao local, mas acabou eliminado do torneio. Nesta quinta (23), trabalhou normalmente com o restante do elenco e deve atuar normalmente contra a Chapecoense, no sábado (25).

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