Léo Ortiz treina com elenco e fica perto de voltar ao Flamengo

O Flamengo teve uma boa notícia no treino desta quinta-feira (23), um dia após a goleada sobre a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá. O zagueiro Léo Ortiz foi integrado às atividades com o elenco rubro-negro e está mais perto de ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim.

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O defensor não atua desde o dia 30 de abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória sobre o Coritiba, no Maracanã. O jogo marcou a despedida da equipe carioca antes da paralisação para a disputa da Copa do Mundo.

Ortiz vinha treinando separadamente dos companheiros nos últimos dias, mas fazendo atividades no campo do Ninho do Urubu. Aliás, ao se juntar aos companheiros, deu um importante passo para voltar a ficar como opção para a comissão técnica.

O Rubro-Negro jogou quatro amistosos durante a intertemporada, mas em nenhum o zagueiro participou. Assim como não atuou na vitória sobre a Chapecoense, que contou com Léo Pereira e Vitão como titulares. Danilo entrou no segundo tempo.

Agora, o Flamengo volta a campo para enfrentar o São Paulo no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Fica a expectativa de o jogador entrar na lista de relacionados do técnico Leonardo Jardim para o duelo contra o Tricolor.

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