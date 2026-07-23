Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo é indiciado por falsidade ideológica

O São Paulo tem mais um problema no seu tumultuado cenário extracampo. Afinal, a Polícia Civil indiciou o presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor, Olten Ayres, por falsidade ideológica. O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Polícia de Proteção à Cidadania, apresentou o relatório final nesta semana. Agora, o Ministério Público decidirá se denuncia o dirigente, arquiva o caso ou pede mais evidências.

A investigação começou no final de abril, a pedido da Comissão de Ética do São Paulo, que apontou a possibilidade de falsidade ideológica. O inquérito da Polícia Civil apontou que Ayres recebeu um documento, em dezembro do ano passado, assinado por dois membros do Conselho Consultivo do clube. Entretanto, o presidente já havia entregue o material pronto aos conselheiros e só o recebeu para poder assiná-lo.

A pena prevista por falsidade de ideológica é de um a cinco anos de reclusão quando o documento é público. Por outro lado, a pena fica entre um e três anos, além de multa, se o documento for particular.

A investigação não possui relação com outros três inquéritos no clube para apurar possíveis irregularidades na gestão de Julio Casares. Neste caso, o Ministério Público e a Polícia averiguam as denúncias de exploração clandestina de camarotes do Morumbis, lavagem de capitais e corrupção no departamento social.

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