Bolívar vence o Grêmio em jogo movimentado pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira (23), o Bolívar venceu o Grêmio por 3 a 2, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Em uma partida de muitas oportunidades e cinco gols, os bolivianos aproveitaram as falhas defensivas do Tricolor para largar em vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi eletrizante e praticamente não deu tempo para os torcedores respirarem. Logo no primeiro minuto, Patito Rodríguez cruzou para a área, Wagner Leonardo afastou parcialmente de cabeça, mas a bola voltou para o atacante. Na sequência, ele levantou novamente, e Cauteruccio subiu entre Léo Pérez e Wagner Leonardo para cabecear da pequena área e abrir o placar para o Bolívar.

O Grêmio respondeu rapidamente e criou boas oportunidades. Tetê desperdiçou duas grandes chances cara a cara com Lampe antes de Villasanti empatar o confronto aos 16 minutos, finalizando no canto. No entanto, a igualdade durou pouco. Patito Rodríguez passou com facilidade por Pavón e encontrou Jesús Sagredo na área. Weverton defendeu o chute cruzado, mas Robson Matheus apareceu livre para completar para o gol e recolocar os bolivianos em vantagem.

Mesmo assim, o Tricolor voltou a reagir. Seis minutos depois, Tetê aproveitou um rebote na entrada da área, finalizou, contou com um desvio na defesa e encobriu Lampe para deixar tudo igual novamente. Antes do intervalo, Tetê e Robson Matheus ainda criaram boas oportunidades, mas o placar permaneceu inalterado.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o ritmo seguiu intenso. Aos 10 minutos, Asprilla chegou a balançar as redes após cobrança de escanteio, porém a arbitragem anulou o lance por impedimento de um jogador que participou da jogada no meio da área.

Entretanto, o Bolívar respondeu logo em seguida. Aos 12 minutos da etapa final, Jesús Sagredo cruzou da direita e encontrou Asprilla, que apareceu nas costas de Pavón, falhou novamente na marcação, e empurrou a bola para o fundo das redes. O gol recolocou a equipe boliviana em vantagem e definiu o rumo da partida.

Jogo de volta

Com a vitória, o Bolívar chega em vantagem para o confronto decisivo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena do Grêmio, onde o Tricolor precisará reverter o resultado para seguir vivo na Copa Sul-Americana.

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