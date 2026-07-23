Arcanjo se santifica e evita triunfo do Botafogo sobre o Vitória

Com o perdão do trocadilho, o Botafogo esbarrou em uma atuação celestial do goleiro Arcanjo e ficou no empate sem gols com o Vitória, nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, em encontro atrasado da quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Frustrante demais para quem esteve no Colosso do Subúrbio.

Com o resultado, o Glorioso fica na nona colocação do Brasileirão, com 26 pontos. Já o Leão é o 11º lugar, com a mesma pontuação, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

Arcanjo beatificado

Assim como em 2025, Arcanjo cresceu na partida contra o Botafogo. Há, aliás, aquele ditado. Você já deve ter ouvido. Contra o time X, goleiro “Y” vira um Neuer pela lembrança dos bons tempos do keeper alemão. Assim aconteceu com o jogador do Vitória, autor de três grandes defesas durante o primeiro tempo no Colosso do Subúrbio. A melhor delas foi quando ele desafiou a Física e voou rasante para evitar o gol de Cabral.

Antes da consagração do seu goleiro, o Vitória subiu bem a marcação para surpreender o Botafogo. Mas o time da casa logo se estabeleceu em campo para ter o controle da peleja e as melhores ocasiões. No fim, porém, inspirado em Arcanjo, Warleson conseguiu achar uma defesaça em um petardo de Renê.

E continuam os milagres

O Botafogo não deixou de pressionar o Vitória e martelar em busca do gol. A equipe carioca, diversas vezes, fez tudo certo. Como, por exemplo, uma cabeçada de manual de centroavante de Cabral. Mas Arcanjo estava lá para garantir o placar zerado no Engenho de Dentro. O goleiro rubro-negro seguiu pegando tudo para o time visitante, contente com o empate parcial.

O Glorioso ainda tentou mudar o esquema tático. Danilo, da Seleção Brasileira, entrou no decorrer do segundo tempo. Mas não havia como furar a retranca santificada de Arcanjo. O Mais Tradicional, aliás, caiu de produção com as mudanças e perdeu aquele ímpeto que consagrou Arcanjo.

BOTAFOGO 0x0 VITÓRIA

Brasileirão 2026 – 4ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 23/7/2026, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols:

BOTAFOGO: Warleson; Vitinho (Ponte, 33’/2ºT), Justino, Marçal e Telles; Huguinho (Santi, 33’/2ºT), Medina e Montoro; Villalba (Danilo, 20’/2ºT), Martins (Emanuel, 20’/2ºT) e Cabral (Kadir, 33’/2ºT). Técnico: Franclim Carvalho.

VITÓRIA: Arcanjo; Jamerson, Cacá, Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Pochettino, 32’/2ºT) e Martínez (Caíque, Intervalo); Erick (Silva, 41’/2ºT), Matheuzinho (Tarzia, 21’/2ºT) e Renê (Kaiser, Intervalo). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartão Amarelo: Martínez (VIT)

Cartão Vermelho:

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