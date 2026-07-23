Cruzeiro supera rivais e fecha com Zé Lucas, joia do Sport

O Cruzeiro encaminhou a contratação do jovem volante Zé Lucas, um dos principais destaques do Sport. A diretoria celeste agiu rápido nos bastidores e superou a forte concorrência do Flamengo e de outras equipes do futebol nacional com a finalidade de assegurar o atleta de 18 anos. O clube mineiro já possuía um alinhamento prévio bem encaminhado com o estafe do jovem e alcançou uma convergência total com a cúpula pernambucana nas últimas horas. A postura agressiva no mercado da bola surtiu efeito, visto que a Raposa disponibilizou-se a realizar o pagamento de uma importante quantia à vista de forma imediata.

A operação financeira completa para contar com o meio-campista pode atingir a casa de R$ 29 milhões no total. O Cruzeiro aceitou desembolsar o montante fixo de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,3 milhões) de maneira imediata, além de estabelecer mais 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,7 milhões) atrelados ao cumprimento de metas contratuais e bônus por desempenho. A expectativa interna do departamento de futebol indica que dirigentes do Sport desembarquem em Belo Horizonte nas próximas horas para formalizar a assinatura dos documentos.

Reforço imediato pro Cruzeiro

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, já havia antecipado publicamente o cenário de despedida da promessa na última segunda-feira (20). Em entrevista concedida à imprensa local, o mandatário confirmou que optou por afastar o jogador das últimas partidas oficiais devido ao forte aquecimento nas sondagens de mercado, que contavam com o interesse real de três equipes.

Zé Lucas nasceu em Vitória de Santo Antão e formou-se inteiramente nas categorias de base do time rubro-negro, onde realizou a sua estreia na equipe profissional na temporada de 2025. O jovem atleta acumula convocações de destaque para as divisões de formação da Seleção Brasileira e ostenta números expressivos neste ano, visto que Zé Lucas entrou em campo 23 vezes, sendo escalado na condição de titular em 22 oportunidades.

Por fim, a comissão técnica comandada por Artur Jorge enxerga a chegada de Zé Lucas como um valioso projeto de longo prazo. Contudo, compreende que o reforço será extremamente útil de forma imediata no elenco. Atualmente, o treinador português dispõe apenas do experiente argentino Lucas Romero com características específicas para exercer a função de primeiro volante na proteção da zaga.

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