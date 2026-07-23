Grêmio perde para Bolívar em jogo eletrizante pela Sul-Americana

O Grêmio até mostrou reação, mas não conseguiu resistir aos efeitos da altitude de La Paz. Nesta quinta-feira (23/7), o Tricolor perdeu para Bolívar por 3 a 2, no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Os bolivianos abriram o placar com Cauteruccio ainda no primeiro minuto de jogo. Villasanti deixou tudo igual, Robson Matheus desempatou e Tetê empatou de novo ainda no primeiro tempo. Asprilla, porém, fechou a conta e deu a vitória aos donos da casa.
Com a vitória, o Bolívar chega em vantagem de um empate no confronto decisivo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena do Grêmio, onde o Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para seguir vivo na competição.
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi eletrizante e praticamente não deu tempo para os torcedores respirarem. Logo no primeiro minuto, Patito Rodríguez cruzou para a área, Wagner Leonardo afastou parcialmente de cabeça, mas a bola voltou para o atacante. Na sequência, ele levantou novamente, e Cauteruccio subiu entre Léo Pérez e Wagner Leonardo para cabecear da pequena área e abrir o placar para o Bolívar.
O Grêmio respondeu rapidamente e criou boas oportunidades. Tetê desperdiçou duas grandes chances cara a cara com Lampe antes de Villasanti empatar o confronto aos 16 minutos. No entanto, a igualdade durou pouco. Patito Rodríguez passou com facilidade por Pavón e encontrou Jesús Sagredo na área. Weverton defendeu o chute cruzado, mas Robson Matheus apareceu livre para completar para o gol e recolocar os bolivianos em vantagem.
Mesmo assim, o Tricolor voltou a reagir. Seis minutos depois, Tetê aproveitou um rebote na entrada da área, finalizou, contou com um desvio na defesa e encobriu Lampe para deixar tudo igual novamente. Antes do intervalo, Tetê e Robson Matheus ainda criaram boas oportunidades, mas o placar permaneceu inalterado.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o ritmo seguiu intenso. Aos 10 minutos, Asprilla chegou a balançar as redes após cobrança de escanteio, porém a arbitragem anulou o lance por impedimento de um jogador que participou da jogada no meio da área.
Entretanto, o Bolívar respondeu logo em seguida. Aos 12 minutos da etapa final, Jesús Sagredo cruzou da direita e encontrou Asprilla, que apareceu nas costas de Pavón, falhou novamente na marcação, e empurrou a bola para o fundo das redes. O gol, assim, recolocou a equipe boliviana em vantagem e definiu o rumo da partida.
No último lance do jogo, Wagner Leonardo quase fez contra ao jogar na trave e consagrar a atuação de Weverton, que salvou a equipe gremista em mais duas oportunidades.
BOLÍVAR 3 x 2 GRÊMIO
Ida dos playoffs da Sul-Americana
Data: 23 de julho de 2026
Local: Hernando Siles, em La Paz (BOL)
Gols: Cauteruccio (1’/1°T), Villasanti (15’/1°T), Robson Matheus (17’/1°T), Tetê (22’/1°T), Asprilla (12’/2°T)
BOLÍVAR: Lampe; Jesus Sagredo (Paz, 19’/2°T), Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Vaca (Justiniano, 19’/2°T), Melgar e Robson Matheus (Romero, 38’/2°T); Asprilla, Patito Rodríguez (Velásquez, 36’/2°T) e Cauteruccio (Lucas Chávez, 36’/2°t)). Técnico: Alejandro Restrepo
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Luis Eduardo (Gustavo Martins, 13’/2°T)), Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Dodi, Pérez e Villasanti (Nardoni, 20’/2°T); Tetê (Gabriel Mec, 14’/2°t), Enamorado (Monsalve, 13’/2°T) e Braithwaite (Matheus Nascimento, 46’/2°t). Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Roberto Pérez (PER)
Assistentes: Jesus Sánchez (PER) e Stephen Atoche (PER)
VAR: Diego Haro (PER)
Cartões amarelos: Pérez, Gabriel Mec (GRE)
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