Betinho Marques – Tudo como antes, o Galo voltou e o Everson salvou

No retorno do Galo ao Brasileirão, num jogo franco contra o Bahia, o Alvinegro, em linhas gerais, jogou bem. Mas pecou na qualidade das finalizações e sofreu, mais uma vez, por falta de peças, nos mesmos lugares já identificados há cerca de dois anos.

Melhor no primeiro tempo, o Atlético teve chances, mas faltou a contundência habitual para garantir os três pontos na Arena MRV. No segundo tempo, no entanto, talvez por deficiência física e técnica, deu campo ao adversário. Assim, o Bahia cresceu tanto que poderia ter vencido a peleja. Em síntese, não seria nenhuma surpresa uma vitória do Tricolor de Aço.

Protagonista e vilão

Nesse contexto, Juan Tressoldi viveu uma noite de protagonista e vilão. O zagueiro fez um gol consciente de cabeça, depois de uma bola colocada com carinho por Bernard, numa jogada bem construída ainda na primeira etapa. Porém, por uma infelicidade, depois de um mau domínio no círculo central, falhou e permitiu a construção da jogada que teve como desfecho o gol de Ademir.

Mas, ainda assim, faltou leitura defensiva coletiva para marcar o atacante do Tricolor e corrigir o problema. O foco ficou todo no portador da bola (Rodrigo Nestor) no lado esquerdo do time baiano e, mesmo alinhada, a defesa atleticana não viu o corredor direito do Bahia em evolução, não percebendo o atacante tricolor avançar em tempo hábil para evitar o arremate depois da ótima inversão do Nestor.

O Atlético lutou muito e teve condições de vencer, mas faltou qualidade. Inclusive, os buracos recorrentes no meio-campo devem-se à ausência de peças que façam a contenção defensiva, especialmente de um primeiro volante que preencha bem aquela região. Infelizmente, também, o atacante Cassierra não foi feliz nas finalizações e perdeu duas boas chances.

Como destaques positivos, ficam a boa partida do Everson, que salvou bolas difíceis, incluindo uma no ângulo, e ainda contou com a trave. Também merece destaque a evolução defensiva do Natanael, mesmo tendo perdido uma chance de gol no segundo tempo, além de Bernard, que foi o jogador de linha mais incisivo na criação de jogadas de perigo do Galo.

Desequilíbrio constatado

Mas, de fato, o elenco do CAM é tão desequilibrado que Eduardo Domínguez fez apenas três substituições, dando o recado que todos sabem, claro, de maneira subliminar: não CONFIO no que TENHO.

Num campeonato de intensidade, quem não usa 16 jogadores por jogo é porque carece de profundidade de elenco, QUALIDADE e PLANTEL. O Galo precisa de reforços para “ontem”, mas que cheguem, JOGUEM e assumam os postos deficientes.

Galo, som, sol e sal é fundamental

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.