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Jogada10
Villasanti vê Grêmio “vivo” após derrota para o Bolívar
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Jogada10
Publicado às 21h50 de 23/07/2026
Villasanti vê Grêmio “vivo” após derrota para o Bolívar -
Jogada10
Mathías Villasanti que marcou em La Paz, admite dificuldades na altitude e aposta na força da Arena para buscar a vaga
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