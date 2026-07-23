Atuações do Botafogo contra o Vitória: arcanjo maldito!

Não deu! Arcanjo virou santo e pegou tudo no empate do Botafogo com o Vitória por 0 a 0, nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 4 (atrasada) do Campeonato Brasileiro. O goleiro rival se consagrou e teve desempenho celestial. Mas o time poderia ter feito mais no Colosso do Subúrbio. Confira, então, na sequência, como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos futebolistas alvinegros.

AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO

WARLESON – Bom cartão de visitas em seu debute pelo Glorioso. Saiu bem do gol e respondeu com uma intervenção quando exigido. Para quem se acostumou com o péssimo Neto, parece uma boa notícia – NOTA: 7,0

VITINHO – Apresentou-se no ataque com ultrapassagens e chegadas à linha de fundo. Desperdiçou inúmeros cruzamentos. Contudo, não deixou de tentar até acertar. Brindou Emanuel com um centro na medida. Cansou, no segundo tempo. Substituído por Ponte – NOTA: 6,0

JUSTINO – Combateu mais do que Marçal e teve bom entendimento com o companheiro. Só se complicou um pouquinho no fim – NOTA: 6,0

MARÇAL – O Bom e Velho acumulou mais uma performance segura pelo Alvinegro. Bem postado, rebateu algumas bolas e ainda tentou construir – NOTA: 6,5

TELLES – Jogou de forma inteligente, correndo pouco e armando mais. Na bola parada, todavia, não foi tão efetivo como em tempos pretéritos – NOTA: 6,0

HUGUINHO – Atento à marcação, neutralizou os contra-ataques do Vitória, acertou na recomposição e realizou boas coberturas. Na frente, buscou as finalizações da entrada da área e distribuiu passes com endereço certo. Um dos inúmeros jogadores que testaram os milagres de Arcanjo. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Santi – NOTA: 7,5

MEDINA – Marcou e armou o time com desenvoltura. Recuou, em alguns momentos, para a saída de três. Pecou, contudo, na hora da finalização ao chutar uma bola no Barradão – NOTA: 6,0

MONTORO – O Monstrinho voltou a jogar o fino da bola. Requintado, achou passes importantes no meio de campo alvinegro e ainda acertou a trave do Vitória. Merecia romper os portões da cidadela rubro-negra – NOTA: 7,5

VILLALBA – Atabalhoado, cometeu erros técnicos, como falta de domínio e tomadas equivocadas de decisões. Muita velocidade, pouco raciocínio. Saiu, assim, no segundo tempo do espetáculo, para a entrada de Danilo – NOTA: 4,5

MARTINS – Acelerou o jogo sem necessidade e perdeu um gol na cara do goleiro adversário. Sem inspiração alguma, perdeu a vaga da Emanuel, na etapa final – NOTA: 4,0

CABRAL – O Mamute soltou um porrete da entrada da área. Por pouco não marca um golaço. Depois, o keeper rival agarrou uma cabeçada que tinha a roseira do Vitória como direção. Realizou alguns pivôs nas ações ofensivas do Mais Tradicional e ainda buscou a bola em um contra-ataque, fugindo de suas características. Na etapa final, Kadir o substituiu – NOTA: 7,0

DANILO – Mostrou qualidade nos lançamentos iniciais. Minutos depois, porém, sentiu a falta de ritmo por ficar muito tempo “encostado” na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Importante entrar para não defender outro clube brasileiro em 2026 – NOTA: 5,5

EMANUEL – Desta vez, não abraçou a oportunidade. Na pequena área, perdeu a chance de anotar o 1-0, de cabeça – NOTA: 5,0

SANTI – Errou tudo o que tentou. Não funcionou e largou diversas bolas no vazio – NOTA: 3,5

PONTE – Pior do que Vitinho. Tomou amarelo, um come e ainda cedeu posse de bola ao adversário – NOTA: 3,0

KADIR – Entrou perdido e não teve a mesma influência no ataque de Cabral – NOTA: 5,0

TÉCNICO: FRANCLIM CARVALHO – O Botafogo produziu e atacou muito o adversário. Mas o goleiro Arcajo estava inspirado. Além do mérito do keeper rival, o time alvinegro apresentou sérios problemas nas pontas e perdeu o ímpeto com as alterações do técnico de Miranda do Corvo – NOTA: 5,5

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