Kaio César destaca trabalho do Corinthians na intertemporada: “Aprendemos muito”

O Corinthians teve um bom recomeço de Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (23), o Timão venceu o Remo por 3 a 0, no encerramento do primeiro turno da competição, e se aproximou da parte de cima da tabela, se aproximando do G5, que vale vaga na Libertadores.

O atacante Kaio César terminou como um dos destaques da partida. Pelo segundo jogo conscecutivo, o atacante aproveitou a chance como titular e marcou um gol. Inclusive, após a partida, Kaio destacou a importância do trabalho executado por Fernando Diniz na intertemporada e afirmou que está totalmente recuperado fisicamente.

“Fizemos agora um período de treinamentos bons, aprendemos muito com o professor Diniz. Ganhar os três pontos na nossa casa é muito bom. Minha forma física está muito boa. Estou 100% para ajudar o Corinthians. Fico muito feliz, mas com muita humildade e pés no chão vou continuar trabalhando para fazer muito mais”, ressaltou.

Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação, com 27 pontos, e se afastou das últimas posições da tabela. Todavia, no começo do returno, o Timão vai até Salvador para encarar o Bahia, no próximo domingo (26), às 16h.

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