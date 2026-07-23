Flamengo emite nota oficial sobre comissões e rebate denúncia de empresários

O Flamengo utilizou os seus canais oficiais de comunicação com o propósito de esclarecer e encerrar as recentes controvérsias envolvendo o pagamento de comissões em transferências de atletas. O posicionamento público da diretoria ocorreu como uma resposta direta aos desdobramentos provocados pela Associação Brasileira de Agentes de Futebol (Abaf). A entidade que representa os empresários acionou formalmente a CBF e a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) com o objetivo de incluir os intermediários nas regras de fair play financeiro.

A forte mobilização por parte dos agentes de atletas teve início logo após a cúpula do clube carioca comunicar uma reestruturação interna nas finanças. A gestão rubro-negra determinou a renegociação e o consequente adiamento para o ano de 2027 de todas as taxas de comissões que haviam sido pactuadas para vencimento até o final de 2026. A medida causou forte insatisfação nos bastidores do mercado da bola, gerando debates sobre a postura administrativa da agremiação.

Responsabilidade financeira e contestação de cálculos abusivos

Na nota oficial divulgada à imprensa, o Flamengo assegura que jamais realizou o pagamento de taxas de intermediação equivalentes a 20% ou valores superiores em suas contratações de mercado. A diretoria argumentou que as análises externas das demonstrações financeiras distorcem a realidade dos fatos. Segundo o comunicado, as avaliações costumam associar o valor da comissão unicamente ao preço dos direitos econômicos (passe), o que não reflete o percentual real investido.

Entretanto, os dirigentes explicam que o custo total de uma transação futebolística envolve uma composição complexa de variáveis estruturais. A saber, além da aquisição do passe junto a outros clubes, a base econômica do negócio abrange o pagamento de luvas contratuais, salários e direitos de imagem dos profissionais. Por fim, o Flamengo reiterou a sua dedicação irrestrita aos pilares da responsabilidade fiscal, da transparência corporativa e das boas práticas de governança na condução de suas atividades financeiras no futebol brasileiro.

Veja a nota oficial do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que jamais praticou o pagamento de comissões de 20% ou superiores em negociações para a contratação de atletas.

Análises das demonstrações financeiras que relacionam o valor da comissão exclusivamente ao valor do direito econômico (passe) não refletem o percentual efetivamente pago na operação. Isso porque o custo total de uma contratação pode incluir, além do passe, outros componentes, como luvas, salários e direitos de imagem, que também integram a base econômica do negócio.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a responsabilidade financeira, a transparência e a boa governança na condução de suas operações.

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