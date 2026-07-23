Botafogo utiliza Danilo Santos, frustra e provoca Palmeiras

Danilo Santos vai permanecer no Botafogo. O volante entrou em campo nesta quinta-feira (23/7) no empate contra o Vitória, no Nilton Santos, e completou sua 13ª partida no Campeonato Brasileiro. Assi, ele não pode jogar por outra equipe na atual edição, o que frustra os planos do Palmeiras, que tinha o sonho de contratar o camisa 8.
Na segunda-feira, quando se reapresentou ao clube no CT Lonier, Danilo se reuniu com o técnico Franclim Carvalho e o diretor de futebol Léo Coelho para aparar as arestas criadas antes da ida à Copa do Mundo, quando chegou a ser afastado da equipe. Na conversa, o volante se disse focado no alvinegro, bem mentalmente, e à disposição para atuar contra o Vitória.
O Palmeiras, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), porém o Alvinegro recusou.
Assim que o jogador entrou em campo, no meio do segundo tempo, o clube carioca usou as redes sociais para comemorar e cutucar o rival paulista de forma velada.
“Danilo Santos, jogador do BOTAFOGO e da Seleção Brasileira, em campo”, escreveu em um tweet.
Europa?
Até o momento, o Zenit, da Rússia, foi o único clube que ofereceu ao Botafogo o valor pedido, de 40 milhões de euros. Os russos, porém, não chegaram a um acordo com Danilo, que não quer se transferir para a Rússia.
Manchester United e o Newcastle demonstraram interesse, mas não apresentaram uma proposta oficial. Por ter encaminhado a venda de Bruno Guimarães ao Arsenal, pode ser que este último tente um avanço nas tratativas. Caso não surja nenhuma oferta, Danilo deve permanecer no clube até o final do ano
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