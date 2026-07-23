Franclim ataca imprensa após fim da novela Danilo: “Desrespeitaram o Botafogo”

A novela Danilo chegou ao fim com final feliz para a torcida do Botafogo. Afinal, nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 4 (atrasada), o volante foi a campo e ultrapassou o limite de 12 partidas, número que o impede de defender outro clube do país nesta edição do Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols diante do Vitória, o técnico do Glorioso, Franclim Carvalho, atacou, então, a imprensa pelos rumores publicados envolvendo o futuro do jogador.

“Gosto de falar a verdade. Vocês não têm respeitado o Botafogo, o Danilo e o futebol brasileiro. Por que é que eu digo isto? É uma falta de respeito as notícias que circulam nos últimos dias. A mim, não me entra na cabeça o que vocês têm feito. Eu tenho que dizer a vocês porque é a imprensa toda. Todos os dias, recebo links ou páginas com notícias do Danilo”, reclamou o técnico de Miranda do Corvo.

Desabafo pelo lado do Botafogo

O técnico prossegue com o seu forte desabafo a respeito do volante que disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Contra o Vitória, Franclim o lançou na segunda etapa.

“Danilo estava disponível, foi relacionado e entrou no jogo. Por que não jogou de início? Não tinha condição física. Como o Monzón, Paulinho e Batista. Pois o treinador tem que decidir. Jogou porque o treinador entendeu que o Danilo poderia acrescentar naqueles 25, 30 minutos. O Danilo está disponível para jogar e para treinar”, reforçou o comandante alvinegro.

“Tem que perguntar ao Palmeiras”

Nesta janela, o Palmeiras estava de olho e cobiçou o volante do Mais Tradicional. Mas o Glorioso recusou a oferta do Verdão, deixando os paulistas com aquele gostinho de frutração.

“Notícias do Palmeiras tem que perguntar à presidente do Palmeiras. Ela que falou do Danilo. Não fui eu, nem foi ninguém do Botafogo. Como é que o Danilo ficou afetado durante este período? Não sei, porque eu não estive na Copa do Mundo. Estava no Botafogo. Como é que encontrei o Danilo na segunda-feira (21)? Espetacular. Sorridente, alegre e disponível para trabalhar com a camisa que traz ao peito”, encerrou Franclim.

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