Auxiliar de Luís Castro mantém confiança na classificação do Grêmio: “Convicção de que podemos passar”

Mesmo após a derrota por 3 a 2 para o Bolívar, em La Paz, o auxiliar técnico Vitor Severino demonstrou confiança na classificação do Grêmio para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, o Tricolor decidirá a vaga na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena, onde precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio.

Além disso, Severino explicou que o Grêmio não entrou em campo com a intenção de apenas se defender. Mesmo diante dos desafios da altitude e da força do Bolívar como mandante, a comissão técnica preparou uma estratégia para manter a posse de bola, criar oportunidades e evitar uma postura excessivamente recuada. “Foi a primeira parte de uma eliminatória de dois jogos e vamos com convicção de que podemos passar. Tivemos coisas positivas com jogadores que não vinham jogando e mostraram atitude. A equipe conseguiu se equilibrar”, afirmou o português, que substituiu Luís Castro à beira do gramado.

Vitor Severino projeta classificação

Na sequência, o auxiliar elogiou a atuação da equipe e destacou a resposta dos jogadores às dificuldades impostas pela altitude. Segundo ele, o Grêmio conseguiu suportar a pressão de um adversário que explora constantemente cruzamentos e finalizações de longa distância. “Sabíamos que seria um duelo difícil, com momentos críticos por causa da altitude, da trajetória da bola e da parte física. Eles exploram muito os cruzamentos e os chutes de longa distância. Tivemos boa reação e atitude”, analisou.

Por isso, a comissão técnica entendeu que permanecer muito tempo sem a bola aumentaria o desgaste físico da equipe. O planejamento já previa uma queda de intensidade na reta final da partida e uma pressão maior do Bolívar. Na avaliação de Severino, adotar uma postura totalmente defensiva desde o início elevaria as chances de sofrer gols e reduziria as possibilidades de reação.

Dessa forma, o português reforçou que a estratégia priorizava o controle da posse de bola, em vez de uma marcação excessivamente baixa. “A nossa ideia não era ter um jogo mais aberto, mas ter um jogo que nos permitisse ter bola. O que nós queríamos combater era que os jogadores colocassem na cabeça essa ideia: ‘Temos que ficar sem bola, temos que nos defender para sofrer o mínimo’. É um tipo de atitude com a qual, sinceramente e honestamente, não concordo. Acho que tem uma probabilidade maior de dar mau resultado”, afirmou Vitor Severino.

Grêmio prepara estratégia diferente para buscar virada na Arena

Por fim, o auxiliar deixou claro que o Grêmio não repetirá automaticamente o plano utilizado em La Paz. A comissão técnica considera que a altitude, o comportamento do Bolívar como visitante e os jogadores disponíveis criarão um cenário completamente diferente na Arena. Embora mantenha os princípios de jogo, o Tricolor pretende adotar uma estratégia específica para buscar a virada sem transformar a necessidade de atacar em ansiedade.

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