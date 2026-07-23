Auxiliar de Luís Castro confia na classificação do Grêmio após derrota

Mesmo após a derrota por 3 a 2 para o Bolívar, em La Paz, o auxiliar técnico Vitor Severino demonstrou confiança na classificação do Grêmio para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, o Tricolor decidirá a vaga na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena, onde precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no torneio.

Além disso, Severino explicou que o Grêmio não entrou em campo com a intenção de apenas se defender. Mesmo diante dos desafios da altitude e da força do Bolívar como mandante, a comissão técnica preparou uma estratégia para manter a posse de bola, criar oportunidades e evitar uma postura excessivamente recuada.

“Foi a primeira parte de uma eliminatória de dois jogos e vamos com convicção de que podemos passar. Tivemos coisas positivas com jogadores que não vinham jogando e mostraram atitude. A equipe conseguiu se equilibrar”, afirmou o português, que substituiu Luís Castro à beira do gramado.

“Duelo difícil”

Na sequência, o auxiliar elogiou a atuação da equipe e destacou a resposta dos jogadores às dificuldades impostas pela altitude. Segundo ele, o Grêmio conseguiu suportar a pressão de um adversário que explora constantemente cruzamentos e finalizações de longa distância.

“Sabíamos que seria um duelo difícil, com momentos críticos por causa da altitude, da trajetória da bola e da parte física. Eles exploram muito os cruzamentos e os chutes de longa distância. Tivemos boa reação e atitude”, analisou.

Por isso, a comissão técnica entendeu que permanecer muito tempo sem a bola aumentaria o desgaste físico da equipe. O planejamento, aliás, já previa uma queda de intensidade na reta final da partida e uma pressão maior do Bolívar. Na avaliação de Severino, adotar uma postura totalmente defensiva desde o início elevaria as chances de sofrer gols e reduziria as possibilidades de reação.

“A nossa ideia não era ter um jogo mais aberto, mas ter um jogo que nos permitisse ter bola. O que nós queríamos combater era que os jogadores colocassem na cabeça essa ideia: ‘Temos que ficar sem bola, temos que nos defender para sofrer o mínimo’. É um tipo de atitude com a qual, sinceramente e honestamente, não concordo. Acho que tem uma probabilidade maior de dar mau resultado”, afirmou Vitor Severino.

Grêmio prepara estratégia diferente para buscar virada na Arena

Por fim, o auxiliar deixou claro que o Grêmio não repetirá automaticamente o plano utilizado em La Paz. A comissão técnica considera que a altitude, o comportamento do Bolívar como visitante e os jogadores disponíveis criarão um cenário completamente diferente na Arena. Embora mantenha os princípios de jogo, o Tricolor pretende adotar uma estratégia específica para buscar a virada sem transformar a necessidade de atacar em ansiedade.

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