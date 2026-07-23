São Paulo define o destino das joias da base no exterior

O São Paulo definiu os rumos de dois atletas de suas categorias de base que não faziam parte dos planos da comissão técnica comandada por Dorival Júnior. Após a diretoria sinalizar que a dupla estava liberada para buscar novos caminhos no mercado da bola, os destinos foram oficialmente selados nesta quinta-feira (23). O goleiro Young e o lateral-direito Moreira acertaram os seus vínculos contratuais com equipes do exterior e não integram mais o elenco da equipe paulista.

Primeiramente, o arqueiro Young, de 24 anos, apresentava um vínculo contratual próximo do encerramento com o time do Morumbis. Entretanto, em virtude da ausência de procuras da direção tricolor com o objetivo de estender o contrato, o jogador assinou em definitivo com o Portimonense, de Portugal. Desse modo, o goleiro despede-se do Morumbis somando apenas três participações oficiais na equipe principal, incluindo a expressiva goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense no ano passado.

São Paulo mantém percentuais

O lateral-direito Moreira também definiu o seu futuro profissional bem longe do futebol brasileiro e defenderá as cores do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. O jovem defensor havia retornado recentemente ao plantel após ter o seu período de empréstimo interrompido junto ao Porto, de Portugal, onde atuou majoritariamente na estrutura da equipe B. No São Paulo, o atleta chegou a passar por testes improvisados exercendo a função de volante nos treinamentos. Contudo, não convenceu a comissão técnica e optou por aceitar o projeto do clube árabe.

Embora o departamento de futebol não vá embolsar receitas financeiras imediatas com as liberações gratuitas dos atletas, a diretoria tricolor adotou uma estratégia de mercado visando lucros futuros. A saber, os dirigentes do SPFC asseguraram a manutenção de fatias dos direitos econômicos de ambos os profissionais em seus novos contratos de trabalho.

No cenário específico de Moreira, o São Paulo resguardou 50% dos direitos do passe do jogador, garantindo uma importante participação financeira caso o lateral venha a protagonizar uma futura venda no exterior.

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