Leila destaca “grande esforço financeiro” para ter Danilo Santos

O Palmeiras já sabe que não terá o volante Danilo, do Botafogo, nesta temporada. O jogador completou 13 jogos pelo Alvinegro após entrar em campo contra o Vitória, nesta quinta-feira (23/7), pelo Brasileirão. Depois do jogo, a presidente do Alviverde, Leila Pereira, ressaltou o grande esforço para tentar a contratação do atleta e espera que ele volte “à sua casa no futuro”.

“Tínhamos interesse no Danilo, fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica”, declarou a dirigente antes de complementar.

“Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma Cria da Academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro”, concluiu.

Revelado pelo Verdão, Danilo teve passagem marcante pelo clube paulista antes de seguir para o futebol europeu e, posteriormente, retornar ao Brasil para defender o Botafogo.

O Palmeiras chegou a oferecer 28 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), mas o Glorioso bateu o pé e decidiu pela permanência do jogador, que disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Ao longo deste período, a diretoria manteve conversas constantes com o estafe do atleta e com o clube carioca.

Depois da partida, o Botafogo utilizou as redes sociais para provocar o Palmeiras por conta da permanência do camisa 8. Por outro lado, o técnico Franclim Carvalho evitou falar sobre o assunto e ainda atacou a imprensa.

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