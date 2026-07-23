Marcelo Paz espera definir renovação de Depay com Corinthians até segunda

Apesar da vitória no retorno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda vive problemas no seu extracampo. Nesta semana, o clube recebeu o seu quarto transfer ban da Fifa nesta temporada. Além disso, o Alvinegro vive uma novela pela renovação de contrato com Memphis Depay.

O executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, explicou a situação do holandês. O dirigente afirmou que há o interesse de ambas as partes da continuidade do acordo. Entretanto, Paz pontuou que o novo vínculo possuíra um modelo bem diferente do interior, trazendo a realidade do clube para o debate. Além disso, há uma expectativa que a questão seja resolvida até o final de semana.

“O Corinthians tem o desejo da permanência dele, o Memphis tem um desejo de permanência do Corinthians. O Corinthians está na linha de responsabilidade financeira. Então, caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do contrato anterior, dentro da realidade que o clube possa atingir. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa e acredito que possa ser resolvido, até domingo ou até segunda, uma coisa nesse sentido. Quando eu digo resolvido, é para o sim ou para o não”, afirmou em entrevista ao canal Sportv.

Por outro lado, Paz evitou dar uma perspectativa de para qual lado a negociação tende a ir. O dirigente ressaltou que o clube está encarando a situação fortalecido nas convicções e na resposanbilidade financeira. Todavia, acredita em um final feliz, com um grande ganho técnico para o elenco.

“Eu não queria estabelecer percentual porque a gente gera expectativa no torcedor, mas o debate está na mesa. O Corinthians vai ser firme nas suas convicções, porque a gente está trabalhando com responsabilidade financeira. Sabemos disso, estamos sendo bastante sensíveis a isso. Vamos ver o desfecho que tem. Se for a permanência dele, certamente a gente vai ter um grande ganho técnico, mas dentro da realidade do Corinthians”, enfatizou.

Mais um transfer ban para o Corinthians

Pela quarta vez nos últimos dois meses, o Corinthians recebeu um transfer ban da Fifa. Entretanto, Paz declarou que já sabia da realidade com problemas que iria encarar quando decidiu vir para o clube no começo do ano. O dirigente afirmou que as situações estão sendo resolvidas e a venda de jogadores pode ajudar no pagamento das dívidas.

“É um desafio que sabia que ia viver. Quando vim para o Corinthians, sabia das dificuldades financeiras. Fizemos uma primeira janela a custo zero para não colocar combustível nessa dívida. Acreditamos que será resolvido, presidente está buscando soluções, e a venda de atletas é uma delas. A janela internacional está em funcionamento, temos bons ativos e temos que fazer algum tipo de venda para sanar o transfer ban”, destacou.

Por outro lado, o executivo colocou um prazo de quando o problema será solucionado. Porém, enfatizou a qualidade do elenco para a sequência da competição, além de confiar em uma reposições de qualidade em caso de transferências.

“Não vou estabelecer prazo, é algo mais tratado pelo financeiro e presidente. Temos um elenco qualificado e que pode entregar um bom resultado no segundo semestre. Se tivermos alguma perda, vamos tentar repor com qualidade”, concluiu.

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