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Marcelo Paz espera definir renovação de Depay com Corinthians até segunda

Marcelo Paz espera definir renovação de Depay com Corinthians até segunda
Marcelo Paz espera definir renovação de Depay com Corinthians até segunda -

Apesar da vitória no retorno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda vive problemas no seu extracampo. Nesta semana, o clube recebeu o seu quarto transfer ban da Fifa nesta temporada. Além disso, o Alvinegro vive uma novela pela renovação de contrato com Memphis Depay.

O executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, explicou a situação do holandês. O dirigente afirmou que há o interesse de ambas as partes da continuidade do acordo. Entretanto, Paz pontuou que o novo vínculo possuíra um modelo bem diferente do interior, trazendo a realidade do clube para o debate. Além disso, há uma expectativa que a questão seja resolvida até o final de semana.

“O Corinthians tem o desejo da permanência dele, o Memphis tem um desejo de permanência do Corinthians. O Corinthians está na linha de responsabilidade financeira. Então, caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do contrato anterior, dentro da realidade que o clube possa atingir. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa e acredito que possa ser resolvido, até domingo ou até segunda, uma coisa nesse sentido. Quando eu digo resolvido, é para o sim ou para o não”, afirmou em entrevista ao canal Sportv.

Por outro lado, Paz evitou dar uma perspectativa de para qual lado a negociação tende a ir. O dirigente ressaltou que o clube está encarando a situação fortalecido nas convicções e na resposanbilidade financeira. Todavia, acredita em um final feliz, com um grande ganho técnico para o elenco.

“Eu não queria estabelecer percentual porque a gente gera expectativa no torcedor, mas o debate está na mesa. O Corinthians vai ser firme nas suas convicções, porque a gente está trabalhando com responsabilidade financeira. Sabemos disso, estamos sendo bastante sensíveis a isso. Vamos ver o desfecho que tem. Se for a permanência dele, certamente a gente vai ter um grande ganho técnico, mas dentro da realidade do Corinthians”, enfatizou.

Mais um transfer ban para o Corinthians

Pela quarta vez nos últimos dois meses, o Corinthians recebeu um transfer ban da Fifa. Entretanto, Paz declarou que já sabia da realidade com problemas que iria encarar quando decidiu vir para o clube no começo do ano. O dirigente afirmou que as situações estão sendo resolvidas e a venda de jogadores pode ajudar no pagamento das dívidas.

“É um desafio que sabia que ia viver. Quando vim para o Corinthians, sabia das dificuldades financeiras. Fizemos uma primeira janela a custo zero para não colocar combustível nessa dívida. Acreditamos que será resolvido, presidente está buscando soluções, e a venda de atletas é uma delas. A janela internacional está em funcionamento, temos bons ativos e temos que fazer algum tipo de venda para sanar o transfer ban”, destacou.

Por outro lado, o executivo colocou um prazo de quando o problema será solucionado. Porém, enfatizou a qualidade do elenco para a sequência da competição, além de confiar em uma reposições de qualidade em caso de transferências.

“Não vou estabelecer prazo, é algo mais tratado pelo financeiro e presidente. Temos um elenco qualificado e que pode entregar um bom resultado no segundo semestre. Se tivermos alguma perda, vamos tentar repor com qualidade”, concluiu.

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