Vozinha é confirmado como palestrante no Rio Innovation Week

O goleiro da seleção de Cabo Verde, conhecido mundialmente como Vozinha, levará sua trajetória dos gramados para os palcos do Rio Innovation Week. O atleta está confirmado na programação internacional do evento e participará de um painel no dia 5 de agosto, às 18h30. O debate abordará como o esporte impulsiona marcas pessoais em um cenário dominado pelas redes sociais e pela disputa constante pelo engajamento do público.

A participação integra a sexta edição do encontro tecnológico, que neste ano adota o tema “Simbiose – o futuro não acontece isolado”. O evento reúne especialistas de diferentes áreas para debater inovação, empreendedorismo e transformação digital. No entanto, a presença do experiente jogador de 40 anos traz uma perspectiva única sobre o impacto do futebol na comunicação contemporânea.

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O impacto digital de Vozinha após o sucesso na Copa do Mundo

Vozinha protagonizou uma das histórias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 ao liderar a campanha de sua seleção nacional. O arqueiro chamou atenção pelas atuações decisivas diante de potências tradicionais, terminando inclusive como o único a não sofrer gols da campeã Espanha. Mas o sucesso ultrapassou o universo esportivo e gerou um fenômeno digital imediato, fazendo sua base de seguidores saltar de 40 mil para 2,5 milhões em menos de um dia. Hoje, ele tem quase 30 milhões de seguidores.

Diante desse cenário, a palestra funcionará como um estudo de caso real sobre posicionamento, autenticidade e relevância na era da hiperconectividade. A repercussão do jogador foi tão expressiva que ele acabou homenageado recentemente ao dar nome a uma nova espécie marinha descoberta. O nome de batismo do goleiro, inclusive, é Josimar Dias, uma homenagem ao ex-lateral da Seleção Brasileira que brilhou no Mundial de 1986.

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