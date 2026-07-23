Diniz nega “mágica” no Corinthians e afirma estar ciente do momento financeiro

O Corinthians voltou da melhor forma possível para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (23), o Timão venceu o Remo por 3 a 0, com três gols na primeira etapa, e manteve o bom momento dentro da competição, com três vitórias consecutivas.

Todavia, o técnico Fernando Diniz enxerga que o time não passou por uma grande mudança por conta da parada da Copa do Mundo. O treinador acredita que o elenco já havia mostrado sinais de qualidade anteriormente e que, desde quando assumiu, em abril, vinha trabalhando para aperfeiçoar a equipe no seu esquema, sem precisar de nenhuma mágica.

“Isso não foi só porque treinamos nessa pausa, já vínhamos treinando antes. A mídia diz que treinamos 25 dias para jogar e isso é suficiente para fazermos muitas coisas. Isso não tem nada a ver. A minha grande pré-temporada foi quando eu cheguei, tínhamos vários jogos, fomos treinando e fazendo correções. Agora, ficamos praticamente 60 dias sem jogos. Os jogadores chegaram, fizemos exames, gastamos três dias com isso, resgatamos a melhor forma deles e começamos a trabalhar a parte tática semana passada. Não fazemos mágica com esses dias todos. É uma soma do que treinamos e jogamos no primeiro momento que cheguei, como os jogadores se cuidaram nas férias e esse período de preparação de agora”, ressaltou.

Momento financeiro

Apesar do bom recomeço de Brasileirão, o clube vive um momento de atenção por sua questão financeira. Afinal, o Timão recebeu o quarto transfer ban nos últimos dois meses e pode ter baixas no elenco. Por conta disso, o treinador mostrou estar ciente ao momento do clube e espera não perder muitos jogadores em negociações pensando nas soluções dos problemas.

“Estamos alinhados. Sei que o Corinthians precisa vender alguém, tem de ser um jogador que gere um recurso grande. Sempre soube disso. Se pudermos segurar todos, seria ótimo, mas não sei até onde vamos conseguir. Se tiver que sair, que saia apenas um. Caso tenhamos de contratar, a diretoria está se esforçando para isso”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.