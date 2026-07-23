Pela Sul-Americana, Boca Juniors bate O’Higgins na Bombonera

No icônico estádio de La Bombonera, o Boca Juniors venceu o O’Higgins, por 1 a 0, em compromisso válido pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Merentiel fez o único gol do duelo no fim do primeiro tempo. Com o resultado desta quinta-feira (23), a equipe comandada por Rodolfo Arruabarrena pode empatar o duelo de volta, na cidade de Rancágua, que avança para as oitavas de final onde o Deportivo Recoleta aguarda o vencedor da chave.
Timidez? Aqui não!
Em sua primeira visita a La Bombonera, o time chileno não se mostrou intimidado com o tradicional ambiente de pressão vindo das arquibancadas. Apesar de ter posse de bola ligeiramente menor, as escapadas rápidas do O’Higgins pareciam mais afinadas do que a cadência imposta pelo Boca. Não por acaso, na chance de gol mais perigosa da etapa inicial, Martín Sarrafiore arriscou de longe e forçou boa intervenção do arqueiro Alvaro Montero.
A eficiência falou mais alto
Mesmo sem domínio absoluto, os anfitriões subiram de produção na reta final do primeiro tempo e capitalizaram excelente jogada de Leandro Paredes para inaugurar o marcador. O camisa 5, com passe de categoria, deixou Miguel Merentiel frente a frente com Omar Carabali que bateu por baixo do arqueiro.
Domínio escancarado, mas…
Bem diferente dos 45 minutos iniciais, a equipe do O’Higgins parou de demonstrar sua capacidade de sair em velocidade para o ataque. Algo que, naturalmente, teve influência da melhora nas linhas de marcação do Boca.
Com isso, o lado argentino do confronto foi aumentando sua distância na questão territorial, mas tinha dificuldade para converter essa superioridade em finalizações perigosas contra a meta de Carabalí. Sendo assim, a partida na capital da Argentina se desenvolveu sem novas alterações no placar até o último apito do árbitro uruguaio Andres Matonte.
BOCA JUNIORS 1 x 0 O’HIGGINS
Sul-Americana – Playoffs (Jogo de Ida)
Data e hora: 23/07/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
Gols: Merentiel (44’/1°T)
BOCA JUNIORS: Montero; Gorosito (Braida, 33’/2°T); Figal, Ayrton Costa e Blanco; Delgado, Paredes e Aranda (Ascacíbar, 15’/2°T); Flores (Velasco, 33’/2°T), Merentiel e Villa (Zenón, 45’/2°T). Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
O’HIGGINS: Carabalí; Faúndez, Robledo (Garrido, 34’/2°T), Brizuela e Pavez; Ogaz, Leiva (Aviles, 26’/2°T), Francisco González, Rabello (Yañez, 25’/2°T) e Sarrafiore (Maturana, 33’/2°T); Castillo (Vecino, 37’/2°T). Técnico: Lucas Bovaglio.
Árbitro: Andres Matonte (URU)
Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Cartões Amarelos: Faúndez (OHI)
Cartões Vermelhos: –
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