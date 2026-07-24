Colômbia garante permanência do técnico Néstor Lorenzo até 2030

A Federação Colombiana de Futebol anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação do contrato com o técnico Néstor Lorenzo. O novo acordo visa a preparação completa da equipe para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O comandante argentino, de 60 anos, carimbou a permanência no cargo após uma campanha de destaque da Colômbia no último Mundial.

A seleção sul-americana despediu-se da competição de forma invicta, somando três vitórias e dois empates no tempo regulamentar. O time avançou em primeiro lugar no Grupo K, superou Gana na segunda fase, mas acabou eliminado nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final. Além disso, a equipe fez história ao ser a única das 48 participantes a atuar nos três países sedes do torneio.

Os números de Néstor Lorenzo no comando da Colômbia

Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia em 2022, logo após o país ficar fora do Mundial do Catar. Sob seu comando, a equipe conquistou o vice-campeonato da Copa América em 2024 e garantiu o terceiro lugar nas Eliminatórias. O técnico também alcançou uma expressiva marca de 28 partidas de invencibilidade no cargo.

No retrospecto geral, a campanha contabiliza 51 confrontos disputados até o momento. O retrospecto soma 31 vitórias, 12 empates e apenas oito derrotas. O novo vínculo dá estabilidade ao projeto que visa recolocar o país entre as principais potências na próxima Copa do Mundo.

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