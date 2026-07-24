Juventude perde para Botafogo-SP e não retoma vice-liderança da Série B

O Juventude desperdiçou a oportunidade de retomar a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o Botafogo-SP por 4 a 2 na noite desta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto (SP), no encerramento do primeiro turno.

O resultado, válido pela 19ª rodada, na Arena Nicnet, mantém o time gaúcho na quarta colocação, estacionado nos 32 pontos. Os paulistas, por outro lado, respiram na competição, agora com 24 pontos, em 14º lugar na tabela.

O jogo

O duelo começou com domínio dos mandantes. Aos 15 minutos, após uma cobrança de falta de Gava e um bate-rebate dentro da área, o zagueiro Vilar abriu o placar. Pouco depois, aos 30, Wesley Santos acertou uma cobrança de falta perfeita, ampliando a vantagem. Logo no início da segunda etapa, a defesa do Juventude falhou e Arthur Caíke fez o terceiro. O time gaúcho tentou reagir rapidamente: aos seis minutos, Patryck descontou após desvio em Vilar. Mas a noite era mesmo de Wesley Santos, que aos 12 minutos marcou seu segundo gol e o quarto do Botafogo.

Aos 19 minutos, o Botafogo-SP perdeu Yuri Felipe, expulso após receber o segundo amarelo. Com um jogador a mais, o Juventude ainda conseguiu diminuir com um belo chute de fora da área de Pablo Roberto, mas não teve forças para buscar o empate.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Juventude buscará a reação em casa diante do Avaí. O jogo será na terça-feira (28), às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No mesmo dia, porém às 21h35 (também horário de Brasília), o Botafogo-SP vai tentar manter o embalo em visita ao Fortaleza, na Arena Castelão.

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