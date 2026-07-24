Danilo pede que Botafogo não o venda para a Rússia

A novela envolvendo Danilo e a possibilidade de trocar o Botafogo por clubes brasileiros teve o capítulo final nesta quinta-feira (23). Afinal, ele completou 13 embates pelo Campeonato Brasileiro ao entrar em campo no empate com o Vitória por 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 4 (atrasada). Mas o camisa 8 ainda pode ser negociado para o futebol europeu. De antemão, então, o craque avisou que não quer ir para o Zenit, da Rússia. Os russos sinalizaram com uma oferta para o Alvinegro.
“Espero que o Botafogo, agora, respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento”, avisou o jogador do Mais Tradicional e da Seleção Brasileira.
A diretoria do Glorioso, aliás, não se incomodou com a postagem.
A intenção do Botafogo é vender Danilo por 35 e 40 milhões de euros (R$ 205 milhões e R$ 232 milhões na cotação atual) para a Europa. No Brasil, ele ultrapassou o limite que o permitiria defender outra camisa no Brasileirão (12 partidas), fato que fez o Alvinegro provocar o Palmeiras, interessado no volante.
Enquanto não define o futuro, Danilo celebra o retorno ao Botafogo após disputar a Copa do Mundo pelo Brasil.
“Feliz por voltar aos gramados com a camisa do Fogão. Infelizmente, o resultado não foi o que esperávamos, mas seguimos trabalhando para os próximos compromissos”, escreveu a fera.
Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Ele chegou no segundo semestre de 2025.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.