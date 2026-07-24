Rafael Leão alimenta expectativa de atuar em gigante brasileiro

Rafael Leão, estrela do Milan e peça importante da seleção portuguesa, tem uma relação curiosa com o Brasil. O atacante costuma passar suas férias no país e não esconde o carinho. Prova disso é que já apareceu diversas vezes com a camisa do Flamengo e, recentemente, também se deixou fotografar com a do Corinthians.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de atuar em território brasileiro, o jogador disse, em tom de brincadeira, que “iria para o Corinthians”, clube que o recebeu para treinos nas férias.

“É. Vou para o Corinthians… risos. Eu já tinha falado com o Milan na hipótese de experimentar uma nova experiência, não sei se vai acontecer. Dia 29 tenho que me apresentar lá (na Itália), e enquanto eu estiver lá, vou dar meu máximo, respeitando sempre a camisa que me deu tudo. É um clube que me ajudou muito em todos os aspectos, mas, na vida temos ambição de outras coisas, e se caso de acontecer nesse sentido, vou estudar as opções. Mas ainda sou jogador do Milan”, disse o jogador, em entrevista ao podcast PodPah.

“Um dia, sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo, não em São Paulo… (em razão do frio)”, prosseguiu Leão.

Apesar disso, o português deixou claro que, se realmente viesse jogar no Brasil, sua preferência seria pelo Rio de Janeiro. Em especial pelo clima. Sem citar diretamente o Flamengo, deu a entender que só teria um destino possível.

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