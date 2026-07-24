Após seis meses, Botafogo volta a obter “baliza zero” no Brasileirão

Antes tarde do que nunca! O Botafogo evitou ficar quase um turno inteiro do Campeonato Brasileiro sem a chamada “baliza zero” ao não sofrer gols diante do Vitória no empate por 0 a 0, nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O encontro com os baianos foi válido pela rodada 4 (atrasada) da competição. A expressão equivale ao termo inglês “clean sheet”, quando a defesa passa incólume.

A cozinha do Botafogo havia sido zerada somente no fim de janeiro, na goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0, no Colosso do Subúrbio, na rodada inicial do Brasileirão-2026. Quase, portanto, seis meses sem a “baliza zero” pelo Nacional. Curiosamente, o próximo jogo do Mais Tradicional, no domingo (26), é contra o Cruzeiro. Desta vez, porém, no Mineirão, no returno do torneio nacional, no reencontro com Artur Jorge.

Pelo Campeonato Brasileiro, aliás, é a primeira vez que o time alvinegro, sob o comando de Franclim Carvalho, saiu de campo sem levar gols. O técnico de Miranda do Corvo (POR) está no Botafogo desde o início de abril. O português esteve no banco de reservas em dez oportunidades no Brasileirão.

Debutante enaltece marca do Botafogo

Estreante e responsável por uma boa defesa diante do Vitória, o goleiro Warleson enalteceu o feito da defesa do Botafogo.

“Todo jogo é importante. Foi um jogo de estreia, precisávamos do resultado. No Brasil, também há o hábito de não valorizar o clean sheet. Tentamos fazer o gol, atacamos de todas as formas, mas no fim não tomar gol também é importante. Temos que criar o hábito de também valorizar o clean sheet. Batalhamos, mas não conseguimos o gol pela felicidade do goleiro deles”, valorizou o keeper contratado junto ao Cercle Brugge, da Bélgica.

Diante deste quadro, agora, o técnico Franclim Carvalho respaldou o novo goleiro da Estrela Solitária.

“A vantagem do Warleson neste momento é física. Não dou oportunidade aos jogadores, são eles que conquistam. Estou muito satisfeito pelo esforço da diretoria de trazer os dois, estou muito satisfeito com o Cléber, que tem espaço para crescer. E ainda temos o Raúl conosco. Portanto, temos quatro goleiros. Estou satisfeito com os dois. O Gabriel e o Warleson ainda precisam de tempo para se adaptarem a nós, mas contamos com eles nesse segundo semestre”, colocou o técnico português.

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