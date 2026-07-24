Marino celebra retorno à Colômbia e projeta mais espaço no Vasco

O atacante Marino falou da busca por mais espaço no Vasco, além de destacar a emoção do retorno ao estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, sua terra natal, logo após o confronto diante do Independiente Medellín-COL.

“Estou aguardando pacientemente para ganhar mais minutos em campo. É isso que me deixa feliz. É muito emocionante voltar a um estádio tão bonito, e estou feliz por estar aqui. Recuperar a forma? Com ​​mais minutos, sei que vou conseguir”, explicou.

Para viabilizar a contratação, a diretoria cruz-maltina desembolsou 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 29,5 milhões) e adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta. Revelado pelo Pachuca, do México, o ponta iniciou a trajetória profissional na temporada 2022/23.

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Posteriormente, o jogador vestiu as camisas do Columbus Crew, nos Estados Unidos, e do Atlético Nacional, em seu país de origem, após acumular passagens pelas categorias de base do América de Cali e do Palmeiras.

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